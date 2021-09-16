انتشرت، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لفتاة في مقتبل العمر، قررت أن تنهي رحلة شقائها في الحياة قفزا من الدور السادس بمول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

تضارب الروايات حول انتحار فتاة مول سيتى ستارز

تضاربت الروايات حول السبب الأساسي الذي دفع الفتاة، صاحبة الـ24 عاما، وترتدي ملابس عصرية، وفي طريقها لشغل وظيفة مرموقة كلفتها سنوات من الدراسة والتميز العلمي حتى وصلت للسنة النهائية في كلية طب الأسنان- للخلاص من الحياة ووضع نهاية رحلتها التي ربما لم تبدأ ولكنها في الواقع قد انتهت.

قال شهود حضروا لحظة انتحار الدكتورة إنها ظلت من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة 11 مساء الأربعاء تبكي وفشلت محاولات تهدئتها، سواء من بعض عمال الكافيه الذي كانت تجلس فيه، أو بعض المتعاطفين مع دموعها.

وقال أحد الأشخاص، في شهادة وثقها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الفتاة قالت عبارة واحدة قبل إقدامها على القفز من السادس: "مش هتجوز حد غير لؤي يا بابي".

من جانبها، قامت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر بتفريغ محتوى الكاميرات وجمع المشاهدات من مكان الحادث، وجمع جميع التفاصيل الخاصة بالفتاة من لحظة دخولها مول سيتي ستارز حتى وفاتها ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم.

وقالت إحدى صديقاتها في الجامعة، أمام النيابة العامة، إنها كانت رفقتها في المول لمدة ساعتين قبل الحادث، وغادرتها نظرا لتأخر الوقت وتركتها وحدها.

وأكدت أن السبب وراء انتحارها قسوة والدها وسوء معاملة أسرتها لها، وأنها تعاني من الاكتئاب منذ فترة، ولم يهتم أحد في أسرتها لمساعدتها بالعلاج أو الحوار المحفز على التمسك بالحياة.

من جانبها، أمرت جهات التحقيق المختصة بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، واستدعاء أسرتها للاستماع لأقوالهم حول ملابسات وظروف الفتاة التي دفعتها للانتحار، والوقوف على خلافاتها مع الآخرين، وسؤال أسرتها عن اتهامهم لأحد بالتسبب في وفاتها من عدمه.