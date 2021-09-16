8 ملايين و100 ألف إصابة و205 آلاف وفاة بكورونا فى إفريقيا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية بلغ 8 ملايين و100 ألف إصابة و205 آلاف وفاة، حتى اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية تسجيل نسبة تطعيم 3.18 في المائة من سكان القارة باللقاحات المضادة للفيروس، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 في المائة من سكان القارة، بينما حصل 2.96 في المائة على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 47 في المائة من السكان، بينما سجلت جنوب إفريقيا 24.3 في المائة، وبلغت زيمبابوي 16.5 في المائة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.