الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب 10 آلاف قرص «كيبتاجون» بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك، الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

البداية فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه محمد نبيل، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، فى راكب فلسطينى قادم من تركيا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود أقراص أسفل إحدى الحقائب، وبالعرض تقرر تشكيل لجنة تفتيش، وتبين وجود 10500 قرص "كيبتاجون" المخدر مخبأة في قاع الشنطة.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

 

عرف استيراد تهريب مطار القاهرة الدولي الجمارك لجنة مدير ضبط الحمى محمد صلاح تشكيل القاهرة مصطفي محمد

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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