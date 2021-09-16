بيان صادم.. «مودرنا» يتراجع عن مقاومة كورونا مع مرور الوقت

قالت شركة "مودرنا" المنتجة للقاحات كورونا، اليوم الخميس، في بيان صادم، إن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكورونا تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، ما يدعم توفير جرعة معززة.

جاء ذلك رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا غير ضرورية حالياً، إلا أن "مودرنا" لديها رأي مختلف، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال رئيس مودرنا ستيفن هوج، في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19".

كما لم يتوقع "هوج" عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه لفت إلى أن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

وأضاف أن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأوضح قائلاً: "نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19، ونعتقد أيضاً أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة".



يشار إلى أن هذه البيانات تتناقض تناقضاً شديداً مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح "فايزر-بيونتك" وفي أول سبتمبر قدمت مودرنا طلباً لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على إذن لجرعة معززة.

مازال المتحور "دلتا" ينتشر ويفرض سيطرته حول العالم، إلا أن الأمر أصبح محيراً لدى المصابين بكورونا، فالبعض لا يستطيع التفريق بين الإصابة بمتحور دلتا، أو الإصابة بنزلة البرد العادية أو الحادة منها.

ومع استمرار متحور "دلتا" في إحداث المزيد من الإصابات حول العالم، وجد العلماء أنه مع هذا المتحور الجديد تختلف الأعراض قليلاً عما رأيناه مع فيروس كورونا الأصلي، وكذلك يختلف ترتيب ظهور تلك الأعراض.