الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أولياء أمور يطالبون بتطبيق «إقرار الحضور من عدمه» في العام الدراسي الجديد

طارق شوقي
طارق شوقي

ناشد عدد كبير من أولياء الأمور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل إقرار الحضور من عدمه في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

قالت رانيا الجبالي إحدى أولياء الأمور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن فكرة الإقرار التي طُبقت العام الماضي كانت مريحة لعدد كبير من أولياء الأمور، فكانوا يتحملون مسئولية جلوس الطالب في المنزل، وأن يتعلم أون لاين عن طريق منصات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت: “هذا حل مريح للجميع أن يفعل الوزير هذا القرار ومن يريد الذهاب للمدرسة يذهب ومن يريد عدم الذهاب له حرية الاختيار".

وأكدت جميلة محمود إحدى أولياء الأمور أنها مع تطبيق قرار الإقرار أو تقسيم الأسبوع الدراسي علي الطلاب مثلما كان من قبل، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة غير واضحة خاصة في المرحلة الجديدة لفيروس كورونا,

وأشادت بقرارات وزارة التربية والتعليم في تطعيم المعلمين وطلاب الثانوية ولكن المرحلة الإعدادى والابتدائية ورياض الأطفال عددها كبير أيضا لذلك يريدون حلول مرضية آمنه غير الحضور الإلزامي.

في حين قال طه علي ولي أمر آخر: “أرى أن فكرة الإقرار لطيفة ولاقت قبول كبير خلال الفترة الماضية لذلك لابد من تطبيقها هذا العام أيضا مع زيادة منصات وزارة التربية والتعليم التعليمية سواء علي التلفزيون أو السوشيال ميديا حتي تكون بديل للمدرسة”.

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