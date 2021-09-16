الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحد منظمي معرض «أهلًا مدارس»: المعرض يتغلب على التحديات الاقتصادية (فيديو)

زين يونس أحد منظمي
زين يونس أحد منظمي معرض اهلا مدارس

يقول زين يونس أحد المنظمين لمعرض "أهلًا مدارس" إن اليوم الأول من المعرض شهد إقبال معقول ومن المتوقع تزايد الأعداد خلال الأيام المقبلة خاصة في أيام الإجازات، مؤكدًا على أن هناك تحديات اقتصادية تواجه العالم أجمع لذلك فإن المعرض يوفر كافة احتياجات أولياء الأمور لأبنائهم من الطلاب بأسعار مخفضة وجودة عالية والتخفيضات تتراوح ما بين 30 و40 و50%.

وتابع إن الهدف من معرض "أهلًا مدارس" هو تخفيف الأعباء من على أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب، من خلال بيع كافة المستلزمات الدراسية بأسعار أقل من الأماكن الخارجية.

وأكد على أن هناك تشديدات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث أنه يمنع الدخول بدون الكمامات الطبية، قياس حرارة قبل الدخول، بجانب وجود مطهرات في كل مكان.

واستقبل معرض "أهلًا مدارس" جمهوره في يومه الأول صباح اليوم الخميس بعد افتتاحه رسميًا أمس الأربعاء، وافتتح أبوابه في تمام الساعة 11 صباحًا، وبمجرد افتتاح المعرض بدأت الإعلانات عن التخفيضات والتي تراوحت ما بين  30 و50 % على العديد من المنتجات.

وتوافد عشرات المواطنين منذ الصباح الباكر بالتزامن مع فتح أبواب المعرض وحرص كافة الوافدين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة بين كل عارض والأخر لمنع التكدس والحد من انتشار فيروس كورونا.

ضم معرض "اهلا مدارس" في الدقائق الأولي العديد من العارضين، الذين حرصوا على توفير كافة مستلزمات الطلاب من كشاكيل، كتيبات، أقلام، أدوات مكتبية، أحذية، وغيرها من المستلزمات التي يحتاج لها الطلاب خلال العام الدراسي.

أهلا مدارس معرض أهلا مدارس ارض المعارض الأدوات المدرسية تخفيضات على الأدوات الدراسية العام الدراسى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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