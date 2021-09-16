الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ماكو» يتخطى حاجز الـ10 ملايين جنيه ويواصل تصدره الإيرادات

ماكو
ماكو

تخطى فيلم "ماكو" حاجز الـ 10 ملايين جنيه بعد أسبوعين من بداية عرضه، حيث حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و122 ألف و410 جنيهات، ليحافظ على المركز الأول في صدارة إيرادات الافلام التي تعرض حالياً بالسينمات.

وأكدت الجهة المنتجة للفيلم أن هناك العديد من الدول التي طلبت عرض الفيلم بشكل رسمي في دور العرض السينمائي الخاصة بها، ومنها اليابان والصين وتركيا، وجاري الاتفاق علي كافة التفاصيل وترجمة نسخة الفيلم إلى أكثر من لغة ليتيح للمشاهدين الأجانب مشاهدتها، كما تلقت الجهة المنتجة طلبات من دول اخرى لعرض الفيلم وسيتم الاعلان عليها عقب الاتفاق النهائي.

وكان صناع فيلم "ماكو" قد نظموا يوم الثلاثاء قبل الماضي عرض خاص بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور اعلامي وصحفي مكثف.

يشار إلى أن الاعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة. 

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم "ماكو" جماهيرياً يوم الأربعاء قبل الماضي بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات.

أحداث فيلم ماكو 

وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة. 

الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

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الطلاق الشفهى

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