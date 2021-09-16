الرئيس اليمني يستقبل المبعوث الأممي الجديد

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، المبعوث الأممي الجديد في اليمن هانس غروندبرغ.

وأوضح الرئيس اليمني للمبعوث الجديد وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن، مستعرضًا الجذور السياسية للازمة اليمنية التي تسببت بها جماعة الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية.

وناقش اللقاء آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن، موضحا أن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساسًا لتحقيق سلام عادل وشامل، وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف الشعب اليمني بما فيهم الحوثيين.

وأكد الرئيس اليمني تقديم الدعم الكامل للمبعوث وتسهيل مهامه للتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، حيث تواصل الميليشيات حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعًا ومتصديًا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلًا عن اعتداءاتها على الأعيان المدن في اليمن والأشقاء في الجوار.

وشدد على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي واستهداف السفن بالقوارب المسيرة، واستهداف المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا أو من خلال استمرار المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى تلوح في الأفق والتعامل غير المسئول مع قضية خزان النفط صافر.

وقال الرئيس اليمني إن السلام خيارنا، وسنظل كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية جميعًا وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقنًا لدماء اليمنيين".

من جانبه قال المبعوث الأممي: "سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار، الذي يحمي كافة الحقوق على تنوعها، ويضمن الحكم الرشيد من خلال مؤسسات الدولة التي تخدم المواطنين بصورة عامة وعادلة".

وأضاف: "كما سنعمل وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسنلتزم بالمرجعيات الثلاث وننطلق منها للمضي نحو تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني".