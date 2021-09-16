إفريقيا تواجه موجة تفشٍّ رابعة لفيروس كورونا

تواجه قارة إفريقيا موجة تفشي رابعة لفيروس كورونا، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الملقحين بصورة كاملة ضد الفيروس 3.6 % فقط.

وتضررت دول بشمال القارة بصورة خاصة مثل الجزائر وتونس، بالإضافة لدول مثل بنين في غرب إفريقيا وكينيا والصومال في شرق إفريقيا.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس: "لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وأكد أن إفريقيا ما زالت في حاجة ملحة لمزيد من اللقاحات، ومع ذلك، يبدو بوضوح تراجع حالات الاصابة الجديدة، فقد تراجعت الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة 20%، كما تراجعت حالات الوفيات بنسبة 26%.

ووفقًا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، فإنه تم توثيق 8 ملايين حالة إصابة في إفريقيا حتى الآن، من بينها أكثر من 204 آلاف حالة مميتة.

وهذا يعادل 4.4% من إجمالي حالات الوفاة المسجلة حول العالم، مع ذلك، يعتقد الخبراء أن حصيلة الوفيات الحقيقية في القارة البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة أعلى بكثير.

وتحاول المراكز الإفريقية ضخ موارد في الدول الإفريقية واتخاذ إجراءات منسقة لمكافحة الفيروس، وقامت إفريقيا حتى الآن بتوزيع 167 مليون جرعة لقاح وأجرت أكثر من 69 مليون اختبارات.

وقال نكينجاسونج: "الحصول على الاختبار لم يعد يمثل مشكلة".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.