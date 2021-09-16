الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمني: نطالب بتنفيذ اتفاق الرياض ووقف الحرب فورًا

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعاصمة عدن لتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالب من مجلس التعاون الخليجي إلى تبني عقد مؤتمر لمساعدة اليمن، كما طالب بوقف تام لإطلاق النار ثم الانتقال إلى مفاوضات الحل السياسي الشامل.

وأوضح أن تسليح ميليشيا الحوثي يزج بالبلاد نحو المزيد من الفوضى، ونوه إلى أن ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين في البلاد وترفض كل الحلول السلمية للأزمة.

فيما شدد على التزام حكومته بالسعي لتحقيق السلام ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة.

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا اليمن ونسبب في استمرار الحرب.

ويذكر أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت 64306 انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 1 يونيو 2021.

وذكرت الشبكة في بيان صحفي اليوم، أنها وثقت 7316 حالة قتل، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً، وتصدرت محافظة تعز على المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالة قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالة قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيل بالإضافة إلى لحج بـ819.

كما تم رصد 646 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 123 طفلاً، و157 امرأة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 12636 عملية اختطاف في 20 محافظة، منهم 12636 مختطف من المدنيين.

وسجلت الشبكة 619 حالة تعذيب إضافة إلى 21 حالة تم وضعهم دروعا بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، 41 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، 23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية. 

الامم المتحدة مبارك اختطاف مجلس التعاون الخليجي الحوثيين الخليج العربي وزير الخارجية انتهاكات مليشيا الحوثي مجلس التعاون لدول الخليج العربية دول الخليج العربية محافظة الحديدة الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم