وزير الخارجية اليمني: نطالب بتنفيذ اتفاق الرياض ووقف الحرب فورًا

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعاصمة عدن لتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالب من مجلس التعاون الخليجي إلى تبني عقد مؤتمر لمساعدة اليمن، كما طالب بوقف تام لإطلاق النار ثم الانتقال إلى مفاوضات الحل السياسي الشامل.

وأوضح أن تسليح ميليشيا الحوثي يزج بالبلاد نحو المزيد من الفوضى، ونوه إلى أن ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين في البلاد وترفض كل الحلول السلمية للأزمة.

فيما شدد على التزام حكومته بالسعي لتحقيق السلام ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة.

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا اليمن ونسبب في استمرار الحرب.

ويذكر أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت 64306 انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 1 يونيو 2021.

وذكرت الشبكة في بيان صحفي اليوم، أنها وثقت 7316 حالة قتل، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً، وتصدرت محافظة تعز على المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالة قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالة قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيل بالإضافة إلى لحج بـ819.

كما تم رصد 646 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 123 طفلاً، و157 امرأة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 12636 عملية اختطاف في 20 محافظة، منهم 12636 مختطف من المدنيين.

وسجلت الشبكة 619 حالة تعذيب إضافة إلى 21 حالة تم وضعهم دروعا بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، 41 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، 23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.