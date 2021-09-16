الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كتبتها على سبيل المزاح».. كشف ملابسات تداول عبارة مسيئة دونها سائق على سيارة نقل

سيارة نقل
سيارة نقل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن نشر صورة لسيارة مدون عليها عبارة مسيئة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك متضمن نشر صورة لسيارة "نقل" بمحافظة الشرقية مدون عليها عبارة مسيئة.

 بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد مالك السيارة مقيم بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وباستدعائه قرر قيامه بكتابة العبارة المشار إليها على سبيل المزاح، وتم إزالة العبارات المسيئة من على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق.

 

 

تداول منشور موقع التواصل الاجتماعي عبارة مسيئة سيارة سيارة نقل الشرقية

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