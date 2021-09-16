الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يوم علمي بعنوان «علاج دهون الدم» بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يومًا علميًا تحت عنوان (علاج الدهون الثلاثية في الدم)، بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأدوية أورجانون، وذلك بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن اليوم العلمي حضره 25 طبيبًا استشاريًا وأخصائيًا بمختلف التخصصات الطبية مثل علاج أمراض القلب والباطنة والكُلى، بجانب حضور الصيادلة من أقسام الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد.

وأضافت الهيئة أن اليوم العلمي ناقش آخر المستجدات العلمية المتداولة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (European Society of Cardiology _ ESC 2021)، كما استعرض أحدث الطرق التشخيصية والبروتوكولات العلاجية والدوائية لعلاج مرضى ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، إضافة إلى طرق تعزيز الوعي حول الوقاية من الإصابة بارتفاع دهون الدم الثلاثية لما لها من تأثير سلبي وضار في الوصول إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت، أنه خلال اليوم العلمي تم إلقاء عدة محاضرات علمية حول المرض، تلاها ندوة مفتوحة للنقاش بين المشاركين لتبادل الخبرات، ومناقشة حالات مرضية وأفضل طرق علاجها حسب أعلى معايير الجودة وممارسات الصحة العالمية، والذي يسهم في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة في علاج أمراض دهون الدم الثلاثية نظرًا لإصابته العديد من المرضى وتأثيره على زيادة أعداد مرضى القلب والأوعية الدموية حول العالم، حيث تتيح تلك البرامج مناقشة العديد من الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بأحدث التطورات العلاجية على الساحة العالمية، بما في ذلك طرق التشخيص والعلاجات المختلفة كجزء من دور هيئة الرعاية الصحية في استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأشار السبكي إلى أن هذا اللقاء العلمي يعد دعمًا لكل المشاركين لرفع مستوى التدريب ومستوى الخبرة للأطباء والصيادلة العاملين بمختلف منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بما يدعم عملية التعليم الطبي المستمر في المجالات الطبية المختلفة ومجال علاج دهون الدم الثلاثية بصفة خاصة، ويضمن توفير أفضل رعاية وخدمات صحية للمرضى.

هيئة دهون علاج الصحة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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