الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

15 ألف طن.. مضارب الأرز تورد «آخر كمية» من الأرز لـ«التموين»

توريد الارز
توريد الارز

قال الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه يتم توريد آخر كمية من الأرز المحلي من خلال 30 شركة مضارب أرز شهر أكتوبر المقبل وتصل حجم الكميات التي سيتم توريدها من الممارسة القديمة نحو 15 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لتطرح بسعر 8 جنيهات ونصف  للكيلو.

وأضاف شحاتة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم البدء في طرح بشاير محصول الأرز الجديد خلال الموسم الحالي منذ منتصف شهر أغسطس الماضي وسوف يستمر في العملية الإنتاجية للمحصول الجديد من خلال مراحل الإنتاج حتى نهايه شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن أسعار الأرز الشعير العريض نحو 4300 جنيه للطن ويطرح سعر الأرز الرفيع 3600 جنيه في الأسواق المحلية، بينما يطرح في الأسواق الأرز الأبيض يتراوح بين 6 و7 جنيها للرفيع، والعريض يبدأ من 7 إلى 8 جنيهات، ونسبة الكسر تبدأ من 5 إلى 12%.

وكشف رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عن أنه من المتوقع إنتاج هذا الموسم الجديد للأرز بكميه تصل إلى 5 ملايين طن الأرز الشعير وإنتاج 3.5 مليون طن أرز أبيض.

وقال خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصريه لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه حال وجود أرز محلي يتم توريده من خلال شركات مضارب الأرز ويتم فحصها من خلال لجنة مشكلة لفرز وفحص الأرز للتأكد من المواصفات القياسية والجودة ونسبة الكسر المتفق عليها وفي حال مخالفة ذلك يتم رفض الشحنة.

وتابع أن الشركة تشدد على الكميات المستلمة من الأرز الأبيض ليتم طرحه بأعلى جودة ومواصفات قياسية ونسبة كسر 5% في عبوات فاخرة. 

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