الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تركها وحيدة بالشوارع.. لفتة أبوية من محافظ أسوان لعودة فتاة لأسرتها

الطفلة سجدة
الطفلة سجدة

في لفتة أبوية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعامل السريع مع إحدى الحالات الإنسانية للفتاة الأسوانية سجدة أحمد على 15 سنة، والتي تم نشر مشكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"بعد قيام زوجة والدها بتركها وحيدة في أحد شوارع منطقة إمبابة بالجيزة دون أي عائل أو مصروفات مالية. 

وعلى الفور أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسوان أحمد حمدى للتواصل والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الجيزة لتكليف فريق التدخل السريع للبحث عن الفتاة الأسوانية ومحاولة الوصول إليها لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم وعودتها لأسوان مرة أخرى. 

وكلف بإيداعها في دار رعاية البنات لحين التواصل مع أسرتها لإستلامها بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع زوجة الأب التي تسببت في تلك المشكلة. 

 

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