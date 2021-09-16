الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد إضراب جمعية الصرافين.. باحث يمني: غلاء الأسعار لا يتحمله المعدمون في اليمن

اليمن
اليمن

أعلنت جمعية الصرافين في عدن ، الإضراب الشامل ابتداء من أمس، في كافة المحافظات حتى إشعار آخر، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتهاوي سعر الريال الذي وصل لمستويات تاريخية أمام العملات الأجنبية.

وأصدرت الجمعية في بيان لها توجيها لكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي بالإضراب الشامل اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، أرجعت ذلك للظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية، وتدهور في الخدمات والتي عصفت بحياة المواطن المعيشية.

وقال الباحث السياسي اليمني فارس البيل إن في هذا السياق ، إن الاحتجاجات اندلعت في عدن ومدن في المحافظات الجنوبية لليمن بسبب سوء الأحوال المعيشية، وانهيار الأوضاع الخدمية، إذ يعاني المواطنون في المناطق الحرة من غياب الدولة، وغلاء المعيشة، وانعدام الأساسيات، وهم أمر لا يتحمله المعدمون في اليمن.

- ضعف وغياب دور الحكومة الشرعية

ولفت البيل في تصريح لـ"الدستور" يرجع ذلك إلى ضعف وغياب دور الحكومة الشرعية وقصورها بسبب بقائها اغلب الوقت في الخارج، وبسبب سيطرة المجلس الانتقالي على الأرض ومضايقة الحكومة رغم أنه أصبح شريكا فيها وبعد اتفاق الرياض، والحكومة لم تتمكن من تأكدي تواجدها على الأرض، بل وقصرت في حضورها الفعلي ومعالجة المعضلات الأساسية.

وتابع الباحث السياسي اليمني ، لقد صبر الناس كثيرا على قلة المرتبات وندرة صرفها، انعدام الوظائف وفرص العمل، غلاء الأسعار فوق طاقة الناس المعدمين أصلا، حالة الفوضى في البلاد والنزاعات والانفلات الأمني، غياب شبه كامل الخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها.

احتجاجات الحكومة أزمات اقتصادية اتفاق الرياض القطاع المصرفي الحكومة الشرعية حالة الفوضى الإضراب الشامل القطاع النزاعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

الرئيس السيسى لـ«الدبيبة»: مصر ترفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم