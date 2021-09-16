محافظ المنوفية يسلم 50 مشروعا من ليلة القدر للمستحقين

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم بمكتبه بالديوان العام الدكتورة صفاء نوار مدير المشروعات لمؤسسة مصطفي أمين وعلي أمين الخيرية (ليلة القدر) ، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة، والدكتور أحمد غفران مدير عمليات برنامج فرصة.

حضر اللقاء الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بمشروعات تنموية منح لا ترد ( التمكين الاقتصادي ) لتحويل الأسر من متلقية إعانات إلي أسر قادرة على تنمية مواردها بالتعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية (ليلة القدر) .

وسلم محافظ المنوفية ( 50 ) مشروعاً مقدماً من مؤسسة ( ليلة القدر ) لعدد من الحالات المستحقة والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، تضمنت 18 ماكينة خياطة ، 18 تربية دواجن ، 5 رؤوس ماشية ، 5 أغنام ، 4 تروسيكلات ، موجهاً بإرسال مندوب من العلاقات لإنهاء إجراءات تراخيص التروسيكلات من وحدة المرور تخفيفاً عليهم، على أن تتكفل المحافظة بسداد تلك الرسوم ، كما وجه المحافظ رسالة تشجيعية للمستحقين أن ( مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة)، ومؤكداً علي ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر والاعتماد علي الذات ، وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، مشدداً على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته في حدود إمكانياته والعمل علي إستمرارية المشروع وتنميته من خلال الوسائل المتاحة.

وقالت مدير المشروعات لمؤسسة ( ليلة القدر ) أن المؤسسة تعمل على توفير تلك المشروعات وبالتعاون مع مختلف الجهات لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولسد احتياجاتهم ومتطلباتهم ، فضلاً عن تأدية عدد من الخدمات من خلال برامجها المتنوعة.

كما أشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن تلك المشروعات المقدمة للأسر الأولي بالرعاية جاءت تبعاً لرغبة المستحقين وطبقاً لظروفهم المعيشية ومتطلباتهم الحياتية ، بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي أن برنامج فرصة يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخريجهم ، وتعتمد علي الابتكار والشركات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العلمية الرائدة ، مشيراً أن برنامج فرصة يعمل على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية الي العمل والتركيز علي الابتكار والفرص غير المستغلة ،بالإضافة إلى تبني المبادرات الرائدة، كما يعمل البرنامج على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين لتقديم الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لمدير مشروعات مؤسسة ليلة القدر تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.