الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مصر والمكتب الثقافي الإيطالي لتدريب طلاب "طب الأسنان" (صور)

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون اليوم (الخميس) مع المكتب الثقافي الإيطالي بالقاهرة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وهو البروتوكول الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة علمية وورش عمل لخريجين كليات طب الأسنان في مصر.

صرحت بذلك الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضافت أن توقيع البروتوكول جاء في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم عدة ورش عمل علمية تحت إشراف الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويشارك فيها خريجي الجامعة ولخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية من كليات طب الأسنان لشرح وتوضيح أحدث المستجدات العلمية والعملية في تخصص طب الأسنان بما يتطلبه سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت عميدة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إن توقيع البروتوكول جاء في إطار رؤية كلية طب الأسنان لرفع كفاءة خريجي كليات طب الأسنان في مصر بما يتناسب مع اخر التطورات في مجال طب الأسنان وتحقيقا للتعاون القائم بين الكلية والسفارات والجاليات المختلفة في مصر.

وأكدت عميدة الكلية، أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنفيذها من أجل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات فى العالم من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم فى مختلف التخصصات، كما تم الاتفاق بين الجانبين على أجندة عمل المرحلة المقبلة والتي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للأطباء لتأهيلهم مهنيا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها، على أن تمنح شهادة معتمدة رسميا من الجانب الإيطالي.