الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مصر والمكتب الثقافي الإيطالي لتدريب طلاب "طب الأسنان" (صور)

خالد الطوخي
خالد الطوخي

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون اليوم (الخميس) مع المكتب الثقافي الإيطالي بالقاهرة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وهو البروتوكول الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة علمية وورش عمل لخريجين كليات طب الأسنان في مصر.

صرحت بذلك الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضافت أن توقيع البروتوكول جاء في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم عدة ورش عمل علمية تحت إشراف الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويشارك فيها خريجي الجامعة ولخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية من كليات طب الأسنان لشرح وتوضيح أحدث المستجدات العلمية والعملية في تخصص طب الأسنان بما يتطلبه سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت عميدة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إن توقيع البروتوكول جاء في إطار رؤية كلية طب الأسنان لرفع كفاءة خريجي كليات طب الأسنان في مصر بما يتناسب مع اخر التطورات في مجال طب الأسنان وتحقيقا للتعاون القائم بين الكلية والسفارات والجاليات المختلفة في مصر.

وأكدت عميدة الكلية، أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنفيذها من أجل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات فى العالم من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم فى مختلف التخصصات، كما تم الاتفاق بين الجانبين على أجندة عمل المرحلة المقبلة والتي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للأطباء لتأهيلهم مهنيا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها، على أن تمنح شهادة معتمدة رسميا من الجانب الإيطالي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

الرئيس السيسى لـ«الدبيبة»: مصر ترفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى

مصدر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم