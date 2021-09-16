محافظ الغربية يبحث تطوير وحدات المتغيرات المكانية بـ 3 مراكز

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن وحدة المتغيرات المكانية من أهم الوحدات التي تواجه البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة، فقد تم رصد 9203 متغير خلال الفترة من فبراير وحتي الأن، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم، بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء مدن المحلة، زفتى، السنطة، ومدير الوحدات بتلك المراكز، تم مناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالوحدة.

وأكد “رحمى” أن المحافظة تدعم الوحدة من خلال مركز المتغيرات المكانية الرئيسي والذي تم تجهيزه بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصبح قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة بشكل دقيق والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى، مما يساعد على رصدها وتسهيل إزالتها في المهد، والتعامل بحزم مع المخالفين.

ووجه المحافظ ، الدكتور أحمد عطا نائب بتدريب أعضاء الوحدة لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم، مع بحث آليات ضم المزيد من العاملين للمنظومة وإثابتهم بشكل مناسب طبقاً لجهودهم المبذولة، مطالبا وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بأن الدولة تبذل كل الجهود من أجل مصلحة المواطن، حيث تم إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.



يذكر أن الإدارة أنشئت بالقرار رقم 825 لرصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق من خلال التصوير الجوي والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة.