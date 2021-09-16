أوروبا تسجل أعلى عدد من طالبي اللجوء منذ بداية جائحة كورونا

جرى تقديم نحو 45 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، في شهر يوليو الماضي وهو أعلى عدد منذ اندلعت أزمة فيروس كورونا.

وأعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء اليوم الخميس، الأرقام الأولية.

وفي يونيو، قدم نحو 40 ألفا و600 شخص طلبات للحصول على وضع الحماية.

ووفقا لحسابات الوكالة ومقرها مالطا فأن الطلبات زادت خاصة من أفغانستان، وفي الشهر السابق على سقوط البلاد في يد حركة طالبان والأسابيع الدرامية من عمليات الإجلاء، كان هناك نحو 7300 طلب

لجوء أفغاني.

وفي يونيو تقدم ستة آلاف أفغاني بطلبات للجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا.

وأضافت الوكالة أن أغلب طلبات اللجوء مازالت تأتي من سورية (نحو 8500 طلب لجوء) غير أنه منذ ديسمبر 2020، ضاقت الفجوة بين الوافدين من سورية وأفغانستان بسرعة.

ووفقا للتحليل، فأنه من بين نحو 45 ألف طالب لجوء، هناك 2200 قاصر بدون رفقة، وما يصل إلى 1200 منهم من أفغانستان.

ولم يتم تسجيل طلبات لقُصر غير مرافقين بمثل هذه الأعداد منذ نوفمبر 2016.

وفي حين أن عدد الطلبات زاد في الكثير من الدول، فأن طلبات أقل تم تسجيلها من دول شمال وغرب إفريقيا من بينها مالي التي سجلت تراجعا كبيرا في يوليو في بواقع نحو 570 طلبا مقارنة بنحو ألف طلب في يونيو.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.