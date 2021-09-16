الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

البحوث الإسلامية: اللغة العربية تمثل أهم حلقة وصل تدعم التقارب والتفاهم بين الشعوب

د. نظير عياد
د. نظير عياد

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد في فعاليات حفل تكريم الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر الشريف للشعر العربي (الموسم الثاني)، والتي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب؛ وذلك بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام خلال كلمته، إن هذا الحفل يأتي تأكيدًا على جهود الأزهر الشريف في الاهتمام باللغة العربية وفنونها المختلفة؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والذي لا يدخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه أن يسهم في إثراء المعارف والعلوم لدى الناس عمومًا ولدى طلاب العلم بشكل خاص.

وأضاف “عيّاد”، أن هذه المسابقة تأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة في الاهتمام باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهي اللغة الغنية بمعانيها ومفرداتها والتي يتحدثها كثير من البشر في العالم، لتؤكد هذه المسابقة على أن الأزهر واللغة مترابطان ومتلازمان، فاللغة العربية تربط بين الشعوب مهما اختلفت ثقافتهم، فهي تمثل حلقة وصل تدعم التقارب والتفاهم بين الجميع مهما بعدت المسافة بينهم.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب؛ كما كان لها الدور المهم في اكتشاف مواهب جديدة ونماذج متميزة في هذا الفن، وهو ما يحقق رؤية الأزهر في اكتشاف مثل هذه المواهب والعمل على رعايتها وتنميتها. 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد مئذنة الأزهر الشريف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب قيادات الأزهر الشريف جهود الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب

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