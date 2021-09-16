الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 300 طن مخلفات من «بني محمد» بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أهم الأعمال والحملات التي تقوم بها الأحياء والقرى، من خلال ما يعرض من تقارير نصف شهرية للوقوف على كفاءة العمل فى كافة القطاعات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث تبين أن الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان قامت برفع 300 طن مخلفات وتحرير 141 محضر متنوع وازالة 8 حالات تعدي خلال النصف الأول من سبتمبر. 

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جانب من الحدث

وقال محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، إنه تم إنجاز عدد من الأعمال في القطاعات المختلفة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري ، حيث تمكن قسم البيئة بالقرية من رفع 300 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تحرير 86 إنذار بيئة.

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جانب من الحدث

وفى قطاع الإنارة تم صيانة 200 كشاف، وتركيب 100 لمبة ليد جديدة بشوارع القرية والتوابع تحت اشراف المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس قسم الإنارة بالقرية، لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا . 

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جانب من الحدث

وفي قطاع التنظيم وازالة التعديات على أملاك الدولة تم إزالة 8 حالات  تعدى بمساحة 190 متر خلال الموجه 18 لاسترداد حق الشعب، كما تم تحرير 1 محضر 119 ،53 انذار أشغال طريق ،مضيفا بمواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة والانارة والتنظيم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جانب من الحدث

وكانت مراكز محافظة المنيا، قد واصلت تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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جانب من الحدث

أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 71 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 10652 مترًا، مؤكداً استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

المنيا رفع مخلفات إزالة تعديات محاضر متنوعة النصف الأول من سبتمبر بني محمد سلطان محمد سميح اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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