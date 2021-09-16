معاقبة «إيطالي» بالعيش مع «حماته» بدلا من السجن

قالت صحيفة ليبيري الإيطالية، اليوم الخميس، إن رجلا إيطاليا انتهك عمداً حكماً قضائياً بنقله من السجن إلى الإقامة الجبرية في المنزل الذي تعيش فيه حماته، ثم قام بضرب ضابط شرطة من أجل العودة للسجن مرة أخرى.

وكشفت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 52 عاماً اعترض على حكم المحكمة، الذي يعتبر عادة هدية لسجناء حسن السيرة والسلوك، لكن القاضي رفض اعتراضه، وأكد ضرورة تنفيذه الحكم.

ودفع ذلك الأمر الرجل للفرار من المنزل (مكان الإقامة الجبرية)، بعد ساعات من تنفيذ الحكم، ثم اعتدى على ضابط شرطة للتأكد من أنه سيعود إلى السجن مرة أخرى.

وبعد أن أمسك به الشرطي، قال له الرجل: «لقد هربت من الإقامة الجبرية، وها أنا أسلم نفسي لك، الآن يمكنك القبض عليّ».

وبمواجهته بقاضي التحقيق، اعتذر الرجل عما حدث، لكنه قال إنه يأمل فقط في أن يُعاد إلى السجن.

لكن القاضي صمم في النهاية على إعادة الرجل إلى المنزل الذي تعيش فيه حماته وزوجته.