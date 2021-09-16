الفيوم: انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز.. السبت

أعلنت محافظة الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلاً عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 93 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت "عادل" إلى توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، ومهندسي مركز بحوث الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى دور مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توعية الفلاحين وتوجيه المواطنين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، لتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين حتى تؤدي أعمالها على أكمل وجه، مؤكداً على دور رؤساء النقاط الشرطية وعمداء القرى في مساعدة فرق التحصين على آداء مهام عملها، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية لمن يمتنع عن التحصين تطبيقاً للقانون رقم 13 لسنة 2014.

وفى سياق آخر، أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرار رقم 369 لسنة 2021 بشأن منع سير مركبات التوكتوك والتروسيكل (المستخدم في نقل الأفراد) على الطرق السريعة، والسياحية، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن قرار المحافظ بمنع سير مركبات التوكتوك والتروسيكل (المستخدم في نقل الأفراد) يشمل طريق الفيوم - القاهرة (من ميدان عبد المنعم رياض حتى بوابة الرسوم)، والطريق السياحي على بحيرة قارون (من كمين بركات حتى مدخل وادي الريان)، وكذلك الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم (شـارع جمـال عبد الناصـر - شـاعر أحمـد شـوقي – شـارع سـعد زغلـول - شـارع بـطـل السـلام – شـارع عبـاس العقـاد – شـارع الحريـة - شـارع الجمهوريـة - شـارع السـنترال – وشـارع النبوي المهندس).

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه رؤساء المدن بتكثيف الحملات الميدانية لتطبيق القرار بكل حسم مع تطبيق غرامة مالية على كل من يخالف ذلك، حفاظاً على سلامة المواطنين.