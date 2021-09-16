«معا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا تصل محطات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، عن قيام قافلة من وزارة الصحة بتنفيذ مبادرتها “معاً نطمئن” داخل محطات الهيئة بالقاهرة، لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن مبادرة “معما نطمئن” دشنها رئيس مجلس الوزراء للتوسع في تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث تساهم المبادرة في توعية المواطنين وتوفير التسجيل لهم.

في سياق متصل، شارك الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، الأربعاء، في جلسة دور التمويل في دعم التعاون البيني الأفريقي العربي ضمن فعاليات مؤتمر بناة مصر والذي انطلق هذا العام تحت شعار “التجربة المصرية.. رؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقي”، حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرض وزير النقل أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع النقل وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، حيث قدم الوزير في بداية كلمته الشكر العميق لأعضاء الحكومة المصرية وعلى رأسها د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين كافة الوزارات لتحقيق مخططات الحكومة وخدمة المواطن المصري.

وأضاف أنه بالنسبة لوزارة النقل فإننا نقوم بوضع خطط استراتيجية لكافة القطاعات لتتكامل مع بعضها لتقديم خدمة نقل نظيف ومستدام، لافتاً إلى أن خطة تطوير وزارة النقل تخدم الخطط التنموية للحكومة.

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أوضح الوزير انه يتم نقل مليون راكب يوميا حاليآ ولدينا خطط مستقبلية لنقل 1.6 مليون راكب في 2024، لافتا إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تعتمد على خمس محاور هى (الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والإشارات والعنصر البشري) منوها الى خطة تطوير الأسطول الحالي من العربات والجرارات بالتزامن مع شراء عربات وجرارات جديدة، حيث تم التعاقد على260 جرار جديد وصل منهم حتى الآن 110 جرارات وتم التعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.