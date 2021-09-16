«ربيع»: 24.6% زيادة في السفن المارة بقناة السويس خلال أغسطس عن العام الماضي

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هئية قناة السويس، عن جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أغسطس 2021 شهدت عبور 1884 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1512 سفينة خلال شهر أغسطس من العام الماضي، بفارق 372 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 24.6%.

وأشار “ربيع”، إلى أن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 110.2 مليون طن مقابل 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس من العام الماضي، بفارق 15 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15.9%.

وأوضح أن هذه المعدلات المرتفعة جائت نتيجة استراتيجية استباقية متعددة المحاور تبنتها الهيئة، أبرزها تبني سياسات تسويقية مرنة والإعلان عن حوافز وتخفيضات لمختلف أنواع السفن مع الدخول إلى أسواق جديدة وبعيدة جغرافيًا عن قناة السويس، لاجتذاب أعدادًا من السفن كانت لا تعبر القناة في السابق.

وكانت قناة السويس، قد شهدت يوم 28 أغسطس الماضي، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACE" أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

وتتبع السفينة العملاقة صاحبة الرقم القياسي في عدد الحاويات المحمولة بسعة ٢٣٩٩٢ حاوية مكافئة الخط الملاحي "EVER GREEN"، وتتخطى بذلك سعة سفينة الحاويات "HMM ALGAZERAS" لتصبح هى السفينة الأكبر عالميًا من حيث عدد الحاويات.

وتعد السفينة العملاقة "EVER ACE" هي السفينة الأولى التي يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من ١٢ سفينة من الفئة "A"، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بناء ٦ سفن، فيما يتم بناء ٦ سفن أخرى في الصين.

ولفت “ربيع” إلى أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميا لقناة السويس في أولى رحلاتها البحرية يعكس ثقة المجتمع الملاحي في قدرة القناة على استقبال واستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة، حيث تستطيع القناة استقبال ١٠٠% من أسطول سفن الحاويات العالمي بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع التصنيف العالمي للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بانتهاج رؤية مستقبلية واعدة واتخاذ خطوات سباقة من خلال مشروعات التطوير المستمرة في المجرى الملاحي والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا والاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

في ذات السياق، شهدت قناة السويس، في 28 أغسطس أيضًا، عبور السفينة GlOBAL MERCY أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

تتبع السفينة منظمة MERCY SHIP الخيرية، ويبلغ طول السفينة ١٧٤ متر، وعرضها ٢٨,٦ متر، فيما يبلغ غاطسها ٦,١٥ مترا، وحمولتها الكلية ٣٧ ألف طن.

وتعد السفينة GLOBAL MERCY هى الأكبر من نوعها لتقديم الخدمات الطبية المدنية مجانا كمشفى عائم وهى مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث في العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين، كما تتيح المستشفى العائم تدريب الكوادر الطبية من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.

وأكد الفريق ربيع على جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع الأسطول العالمي، معربا عن تقدير الهيئة لكافة الجهود والاسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية وحرصها على أن تكون ركنا رئيسيا نحو أداء رسالة عالمية تعنى بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب ودواء وخدمات علاجية في أسرع وقت ممكن انطلاقا من الدور الحضاري للقناة شريانا للخير والرخاء.