الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 225 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

ازالة تعدى
ازالة تعدى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت 128 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 417 فداناً و4 قراريط و5 أسهم، كما تم إزالة 97 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 28 ألفاً و749 متراً بمراكز: منيا القمح- الحسينية- ديرب نجم- فاقوس- كفر صقر- أولاد صقر- ههيا- مشتول السوق- القنايات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم بجميع أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة وإزالتها فى المهد حفاظاً على أراضى الدولة للاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشداً المواطنين عدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.

محافظة بدون ترخيص طلاق حملات إزالة لجان زراعية المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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