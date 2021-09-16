الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

حريق شقة الفنان شريف
حريق شقة الفنان شريف منير

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة يملكها الفنان شريف منير في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

حريق شقة الفنان شريف منير

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب حريق شقة الفنان شريف منير سيجارة مشتعلة في «التراس»، ما أدى إلى التهام محتوياته، وتم إنقاذ باقي محتويات الشقة من الحريق.

وكانت تلقت شرطة النجدة بلاغاً يفيد نشوب حريق في شقة بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء من  قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

المعمل الجنائي منزل الفنان شريف منير حريق نيابة المقطم والخليفة الجزئية المعاينة الأولية المقطم

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حريق فى منزل الفنان شريف منير.. والسبب «سيجارة»

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

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