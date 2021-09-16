محافظ الغربية يتفقد الطرق السريعة والأنفاق بكفر الزيات وطنطا والسنطة

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة حققت طفرات نوعية في عمليات الرصف خلال العامين السابقين، حيث تم رصف ٣٧٤ طريق وشارع بإجمالي ٣٠٣ كيلو متر داخل قرى ومدن المحافظة، كما تعمل المحافظة على التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الأنفاق والطرق السريعة والرابطة بين المحافظات.

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لتفقد عدد من الطرق الرئيسية والأنفاق بمراكز كفر الزيات، طنطا والسنطة، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية، محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

واستهل المحافظ جولته بتفقد نفق الدلجمون، حيث وجه إدارة المرور بوضع حواجز مرورية لتنظيم المرور في كلا الاتجاهين، كما وجه رئيس المدينة باستمرار حملات النظافة اليومية داخل النفق، كما تفقد نفق الجزيرة، حيث وجه بتطوير ورفع كفاءة النفق ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة مع وضع حواجز مرورية لتنظيم المرور في كلا الاتجاهين.

جانب من الحدث

وتابع المحافظ جولته بتفقد طريق طنطا إسكندرية الزراعي والذي يتم رفع كفاءته من خلال هيئة الطرق التابعة لوزارة النقل، حيث وجه بتوسعة الطريق السريع وعمل ملفات مرورية تسمح بتخفيف الحركة المرورية دون الدخول لمدينة كفر الزيات.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ ونائبه أعمال تطوير ورفع كفاءة كمين دفره حيث يتم صب القواعد الأسمنتية تمهيداً للرصف بطول ٢٥٠ متر في كلا الاتجاهين بإجمالي تكلفة ٥ مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال لحيوية الطريق كونه المدخل الرئيسي للمحافظة.

جانب من الحدث

واستكملت الجولة بتفقد أعمال طريق طنطا السنطة زفتى الجديد والذي يتم بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وبطول ٢٨ كيلو متر، حيث وجه المحافظ بإنهاء المرحلة الأولى حتى السنطة خلال العام المالي ٢١/٢٢ تمهيدا للبدء في المرحلة الثانية من السنطة وحتى مدينة زفتى.