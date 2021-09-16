محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث جهود التنمية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي، بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.

محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

ضم الوفد، كريم بدر عضو مجلس النواب، الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، هبه يسري مدير وحدة الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، نبيل عزت نائب مدير التنمية المحلية بالصعيد، الشيخ ناصر صادق، الشيخ أشرف ناصح، الشيخ عصام واصف.

محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

وقال محافظ المنيا، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الانسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

وأوضح المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات والمبادرات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تحظى المحافظة، من خلالها تطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع، بـ 18 قطاع خدمي، بإجمالي تكلفة 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرات الرئاسية التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، وتنفذ بجميع المراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتًا إلى أن هناك تطوير بالقطاع الصحي، بإضافة 4 مستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى أن هناك 3 مستشفيات دخلت بالفعل الخدمة عقب إعادة إنشائها.

محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

وأضاف المحافظ، أن هناك تطويرًا شاملًا في كافة القطاعات الحكومية والخدمية، لدخول تكنولوجيا المعلومات والرقمنه، طبقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الخدمية، ما يؤدي إلى التيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.