تنفيذ قافلتين سكانيتين بمركزي حوش عيسى وإيتاي البارود

ضمن «حياة كريمة»..

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقري مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

هذا وقد نظمت الوحدات المحلية لمركزى حوش عيسى و ايتاي البارود بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك في التنمية" إحداهما بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- توقيع الكشف الطبي على عدد "100 أمراض نساء - 80 تركيب لولب - 36 كشف باطنة - 45 أطفال"، وتم الكشف على 620 أغنام و95 أبقار وجاموس، كما تم رش أكثر من 800 رأس ماشية، وتم استكتاب 25 من أهالي القرية رجال ونساء، وتم توزيع 120 أنبوبة غاز بسعر المصنع على أهالي القرية، وتم قبول طلبات 44 من الأهالي بخصوص تكافل وكرامة.

كما تم خلال القافلة تركيب 12 كشافات وتصليح 28 وكشاف بشوارع القرية، وتم تشجير مداخل القريه وإزالة التراكمات ووضع صناديق قمامه من قبل الوحده المحلية.

كما قامت مؤسسة الشهيد مصطفى محمد عبدالله خلال القافلة بتوزيع 15 شنطة مواد غذائية على المطلقات والأرامل.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الضهرية بايتاى البارود تم خلالها تقديم الخدمات التالية: تم توقيع الكشف الطبي علي "81 باطنة - 125 أطفال - 22 جراحة - 45 أسنان - 63 تنظيم أسرة - 273 حالة علاجية - 7 علاج علي نفقة الدولة"، وتم تجريع أكثر من 400 حالة ورش أكثر من 500 حالة، وتم تسجيل عدد 10 متقدمين للامتحان، وتم توزيع عدد 50 أسطوانة علي أهالي القرية.

كما تم خلال القافلة تركيب 10 كشافات وتصليح 25 عمود كهربائيّ وزراعة عدد 10 أشجار بالقرية.