الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برئاسة «شكري ولتوندولا»‬⁩.. بدء جلسة المباحثات المصرية الكونغولية

‫سامح شكري‬⁩
‫سامح شكري‬⁩

بدأت منذ قليل  جلسة المباحثات المصرية الكونغولية في القاهرة، واستقبل وزير الخارجية، ‫سامح شكري‬⁩، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، ⁧‫كريستوف لتوندولا‬⁩، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

يأتي هذا فيما قدّم وزير خارجية الكونغو كريستوف لتوندولا، الأربعاء، اقتراحات جديدة لتقليل نقاط الخلاف حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

جاء ذلك خلال زيارة لتوندولا، الأربعاء، للسودان ولقاء نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في إطار ترؤس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ومواصلة لجهود مكتب الرؤساء بالاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة.

وأكد أن فليكس تشسكيدي رئيس الكونغو، عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، تحقيقًا لشعار الاتحاد الإفريقي «حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية»، وأوضح أن جولته في السودان ومصر وإثيوبيا في إطار التشاور وتلمس المواقف مواصلة للمفاوضات التي عقدت في أبريل الماضي في كينشاسا. 

وسلم وزير خارجية الكونغو لنظيرته السودانية وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الإفريقي تتضمن تلخيصًا للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث والنقاط التي لا تزال خلافية أسوة بإثيوبيا ومصر.

وأوضح الوزير أن هذه الوثيقة جاءت بغرض دراستها والرد عليها بآرائهم ومواقفهم حتى يقوم الخبراء بدراستها والعمل على محاولة تقريب المواقف وصولًا لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

 

جلسة المباحثات المصرية الكونغولية وزير الخارجية سامح شكري تصريحات وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الرئيس السيسى لـ«الدبيبة»: مصر ترفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى

مصدر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة خلال ساعات

حريق فى منزل الفنان شريف منير.. والسبب «سيجارة»

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق منزل شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب