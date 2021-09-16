برلمانية: بيان مجلس الأمن حول سد النهضة يؤيد موقف مصر ورؤيتها

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان مجلس الأمن حول "سد النهضة" واستئناف المفاوضات من جديد، مؤكدًة أن مجلس الأمن يتحرك في الاتجاه للطريق الصحيح الذي ترغبه مصر.

وأكدت عبد الحليم، في بيان، أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، ولذلك لابد من استعادة المفاوضات مرة أخرى للانتهاء من هذه الأزمة تمامًا، لافتة إلى أنه لأول مرة يبعث مجلس الأمن برسالة قوية لإثيوبيا لوضع اتفاق ملزم حول أزمة السد بأسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بيان مجلس الأمن يمثل دفعة هامة في هذا التوقيت لنجاح المسار الأفريقي التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأإفريقي؛ للانتهاء من هذه الأزمة ووضع حلول جذرية لها، خاصة وأن هذا التحول يلزم إثيوبيا بالتوصل لاتفاق، وأنه لا يمكن لـ إثيوبيا أن ترفض التوصل لـ اتفاق قانونى ملزم.

وكانت مصر قد رحّبت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

كما شجَّع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.

إيناس عبد الحليم: بيان مجلس الامن حول سد النهضة يؤكد التحرك في الطريق الصحيح الذي ترغبه مصر