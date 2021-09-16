الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: معهد وقاية النباتات ينفذ ندوة عن الاستخدام الآمن لغازات التبخير

جانب من الندوة
جانب من الندوة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بتقليل الفاقد فى المحاصيل بعد الحصاد. 

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان "الإستخدام الآمن لغازات التبخير" والتي أقيمت بمحافظة الشرقية  وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية.

وقال  الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن الندوة استهدفت رفع الوعى وبناء القدرات لكافة المعنيين بحماية الحبوب والمواد المخزونة وطرق الاستخدام الأمن لغازات التبخير فى الصوامع والشون، وقد تناولت الندوة التعريف بأهم الآفات الحشرية والحيوانية التى تتعرض لها المواد المخزونة والطرق المختلفة لمكافحة هذه الآفات ومنها استخدام أقراص التبخير بصورة صحيحة وفقا للتوصيات المعتمدة من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى التعريف بالقواعد والقرارات المنظمة للإستخدام الآمن لتلك الأقراص والتى وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع أهمية عدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال الشركات المتخصصة في تبخير مخازن الغلال والصوامع للحفاظ على الحبوب من التلف وضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه الأقراص حال تطبيقها بطرق خاطئة.

وأضاف مدير المعهد بأن الندوة تناولت أيضا وسائل الحماية الشخصية عند استعمال أقراص التبخير وأسلوب التعامل السليم مع حالات التعرض الخاطئ لتلك المواد والإسعافات الأولية والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة.

وحاضر بالندوة الدكتور حسن بكرى الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، وشارك بها عدد كبير من المهندسين بالمكافحة والإرشاد والصوامع والشون والرقابة علي المبيدات بمحافظة الشرقية بالإضافة لعدد من الباحثين.

وأشار عبد المجيد بأن المعهد يقوم بتقديم خدمات التبخير ومكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص بالمعهد بالإضافة بأنه سوف تعقد دورة تدريبية خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجارى بمقر المعهد بالدقى تحت عنوان استراتيجيات حماية الحبوب والمواد المخزونة، بغرض بناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

أشرف على تنفيذ الندوة الدكتور علي أحمد، رئيس فرع معهد بحوث وقاية النباتات بالشرقية، وحضر افتتاحها المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس السيد الحناوى مدير عام إدارة المكافحة.

الزراعة وقاية النباتات ينفذ ندوة الاستخدام الامن لغازات

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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