الخميس 16 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لـ السيدة بوسي أول حدادة في المنصورة التي استجاب لها الرئيس

بوسي
بوسي

"عينيا ليكي".. بهذه الكلمة استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حدادة  المنصورة" والتي ذيع تقرير مصور عنها خلال الأيام الماضية، حيث أنها أول امرأة تعمل في مجال الحدادة، ولها شهرة كبيرة هناك، بتوفير ورشة خاصة بها.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مطلب السيدة بوسي سعد بتوفير ورشة لها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «القناة الأولى»، قائلا: «عينيا ليكي».


وقالت بوسي سعد: أنها تعمل في مجال الحدادة منذ سبع سنوات ماضية، ولديها 4 أولاد وتحدثت عن والدها، مضيفة: “أبويا كان راجل كويس، وكان عنده 11 بنت، جوز 10 وساب لي واحدة، أنا اللي جوزتها نفسي في ورشة، أنا بجيب حديد وأقطعه، نفسي في ورشة، مش عاوزة أشتغل عند حد”.

وقال الرئيس في حديث له مع بوسي: ربنا يديكي الصحة ويكرمك ويعينك على المهمة الكبيرة التي تقومي بها، هل الظرف اللي انتى موجودة فيه كعدد من أخوات وأخوة هما 14"، لترد بوسى: نعم 14، ليرد ضاحكا: انتى الـ15.

وتابع الرئيس السيسى: "انتي تقومي بمهمة عظيمة جدا وده فرصة عظيمة أنك معاكي مسئولية لو حد يصلي في الجامع طول الوقت، انتى أجرك كبير أوي".

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الإعلامي يوسف الحسيني السيدة بوسي اول حدادة

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