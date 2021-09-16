الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 549 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم  الخميس، من ضبط 549 كيلو مابين لحوم مفروم وقطع وكبدة وسجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بطنطا، وتنسيقا مع تموين بندر طنطا وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وأسفرت الحملة عن ضبط 549 كيلو مابين لحوم مفروم وقطع وكبدة وسجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 3 محاضر للمخالفين.

 وسحب عينات من جانب من الكمية المضبوطة لتحليها وفحصها والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة نحوها.

في إطار تنفيذ أعمال القوافل العلاجيه البيطريه المجانيه خاصه بمركز ومدينه زفتى، والذي يتم به تنفيذ مبادره حياه كريمه وتنفيذا لتعليمات السيد القصير  وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق راشد رحمي.

ضبط التداول كيلو لحوم مفروم وقطع وكبدة وسجق منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصدر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة خلال ساعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن دعم المشاريع الصغيرة

«السويس لتصنيع البترول» تنشئ 12 مستودعاً جديدا لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب