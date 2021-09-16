ضبط 549 كيلو لحوم وسجق منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، من ضبط 549 كيلو مابين لحوم مفروم وقطع وكبدة وسجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بطنطا، وتنسيقا مع تموين بندر طنطا وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملة عن ضبط 549 كيلو مابين لحوم مفروم وقطع وكبدة وسجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 3 محاضر للمخالفين.

وسحب عينات من جانب من الكمية المضبوطة لتحليها وفحصها والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة نحوها.

في إطار تنفيذ أعمال القوافل العلاجيه البيطريه المجانيه خاصه بمركز ومدينه زفتى، والذي يتم به تنفيذ مبادره حياه كريمه وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق راشد رحمي.