فرق طبية بمركز شباب القنطرة غرب لتلقيح المواطنين ضد كورونا

أعلن صبري غانم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القنطرة غرب، عن تواجد فرق تابعة لمديرية الصحة بالمركز يومياً من الساعة 4 عصراً وحت الساعة 9 مساءًا، لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.

وأكد أن هناك تعاون مستمر بين مركز الشباب ومديرية الصحة، تسهيلاً على المواطنين في حصولهم على لقاح كورونا، ويأتي هذا تنفيذاً لخطة الدول في التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجدـ تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الفرق الطبية المتواجدة بمركز شباب القنطرة غرب، ضمن قوافل تنظمها المديرية ، تستهداف حصول أكبر عدد من المواطنين على اللقاح، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأضاف أن فكرة تواجد فرق متنقلة، تيسيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة متكاملة بأماكن الفرق وفقا لحصة المحافظة من الطعوم للوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة بالتطعيم، حيث تقوم فرق التسجيل والتواصل المجتمعي بالفرق الثابتة والمتحركة بمحافظة الإسماعيلية يوميًا بتطعيم المواطنين وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالمديريات الخدمية والحكومية، والشركات، والهيئات، والمستشفيات والمنشآت الصحية، والمدارس، والأندية والميادين ومناطق التجمعات.