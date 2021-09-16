وزير الخارجية الباكستاني يؤكد ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني وتقديم المساعدة الإنمائية إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وأعرب قريشي عن وجهة نظر إسلام أباد بهذا الشأن خلال محادثة هاتفية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وسط الأوضاع الاستثنائية الناشئة عن التطورات الأخيرة في أفغانستان، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.

وقال قريشي إن "وجود أفغانستان يسودها السلام والاستقرار له أهمية حاسمة بالنسبة لباكستان والمنطقة"، ودعا إلى التضامن الدولي مع الشعب الأفغاني فيما يتعلق بالدعم المالي والسياسي.

وأشارت الوزارة إلى أن قريشي أطلع نظيره البحريني على استمرار الدعم الإنساني من جانب باكستان بعدة طرق، بما في ذلك إنشاء ممر إنساني لإيصال مواد الإغاثة إلى أفغانستان، وفقا لما أوردته صحيفة “إكسبريس تريبيون” الباكستانية.

وأضافت الوزارة أنه في إطار العلاقات الثنائية، ناقش الوزيران مختلف أبعاد العلاقات الباكستانية البحرينية واتفقا على تعزيز التعاون في جميع المجالات.