الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع» الروسية: استمرار تسوية أوضاع المسلحين في درعا السورية

سوريا
سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية استمرار تسوية أوضاع المسلحين، الذين قرروا إلقاء السلاح، في محافظة درعا السورية بمساعدة العسكريين الروس.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس -"إنه في ظل الدور الأساسي لروسيا، يستمر التطبيع السلمي في جنوب غربي محافظة درعا، حيث غادر المسلحون الرافضون للتسوية وتوجهوا مع عائلاتهم إلى المناطق، التي تحت سيطرة المعارضة".

وأضاف البيان "باقي المسلحين يسلمون أسلحتهم ويخضعون لتسوية أوضاعهم في مراكز رسمية تم نشرها لهذا الغرض، وبالتالي يستعيدون حقوقهم المدنية في الجمهورية العربية السورية ويحصلون على فرصة ممارسة العمل السلمي، ويتمتع الجميع بحق العفو الذي منحته لهم الحكومة السورية باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة".

وأشار البيان إلى تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والعسكريين السوريين في الشوارع وإقامة حواجز للتفتيش على الطرق، حيث يتخذ العسكريون الروس والسوريون مع المسلحين السابقين الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التخريب ومنع الصدامات، موضحا أن استقرار الأوضاع سمح للسلطات السورية بمباشرة إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في درعا.

موسكو درعا السورية الدفاع الروسية روسيا

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