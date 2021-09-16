محكمة إندونيسية تُلزم الرئيس بتحسين جودة الهواء في العاصمة

أدانت محكمة في إندونيسيا، اليوم الخميس، رئيس البلاد جوكو ويدودو وستة مسؤولين رفيعين بينهم وزراء بالإهمال في الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على هواء نظيف وألزمتهم بتحسين جودة الهواء السيئة في العاصمة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المحكمة قضت لصالح 32 من سكان العاصمة رفعوا دعوى قضائية عام 2019 ضد ويدودو ووزراء الشؤون الداخلية والصحة والبيئة بالإضافة إلى حكام العاصمة "جاكرتا" ومقاطعتي "بانتن" و"جاوة الغربية" للمطالبة بتحقيق نمط حياة صحي للمواطنين.

وطالبت المحكمة المسؤولين باتخاذ إجرائات جادة لضمان حق المواطنين في الصحة في العاصمة جاكرتا عبر تشديد قوانين جودة الهواء بالإضافة إلى تحقيق حماية صحة البشر والبيئة والأنظمة البيئية وفق العلم والتكنولوجيا.

وأوضحت الشبكة أن المدعين وبينهم نشطاء وشخصيات عامة ومواطنين لم يطالبوا الحكومة بتعويض مادي ولكن طالبوا بإشراف وعقوبات عاجلة.

يشار إلى أن العاصمة تضم عشرة ملايين مواطن وتعاني من تلوث شديد في الهواء والأنهار والمياه الجوفية ومعرضة بشكل كبير للفيضانات.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، الأربعاء، 3 آلاف و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و267 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و178 ألفا و164 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 139 ألفا و682 حالة.

وأضافت أن إجمالي المتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و953 ألفا و519 شخصا، فيما لا تزال هناك 84 ألفا و963 حالة نشطة.

وسجلت إندونيسيا حتى الآن أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.