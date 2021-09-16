وزير النقل: تحويل ورش السكك الحديدية وقطاع البضائع لشركات لزيادة الإنتاج

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك مخطط لتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزيادة الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد لشركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر المرفق، خاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة وزيادةالعوائد المالية للهيئة.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات له اليوم، أنه تم التعاقد مع "سيماف" على توريد1000 عربة لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لأول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية، مضيفا أنه بالانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع، لذا كانت الحاجة ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع، وكذلك إنشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل 6 قطارات "تالجو" الأسبانية الفاخرة، بالإضافة إلى عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي تم التعاقد عليها مع شركة "ترانسماش هولدنج" الممثل للتحالف الروسيا المجري.

وأشار إلى أن إنشاء شركه للنقل السياحي وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين منوهاً إلى انه جاريالتعاقدعلى 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة، وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة "إيرتراك" خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء شركه للنقل السياحي وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين، منوهاً إلى أنه جاري التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة، وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة "إيرتراك" خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

