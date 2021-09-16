الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وأستراليا تبحثان تعزيز السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

بلينكن
بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيرته الأسترالية ماريز باين التعاون بشأن تعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما في (واشنطن) الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف للولايات المتحدة وأستراليا لمساعدة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في التغلب على أزمة كوفيد-19.

وأفاد البيان بأن الاجتماع ركز على الطبيعة الدائمة للتحالف بين واشنطن وكانبرا؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتوقيع معاهدة معاهدة أنزوس، وهي اتفاقية الأمن الجماعي غير الملزمة لعام 1951 بين أستراليا ونيوزيلندا، وبشكل منفصل أستراليا والولايات المتحدة، للتعاون في المسائل العسكرية بمنطقة المحيط الهادئ.

وسلط الوزيران الضوء على الإجراءات اللازمة لضمان 70 عامًا أخرى من السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدين دعمهما للنظام الدولي القائم على القواعد ومركزية الآسيان وحقوق وسبل عيش المطالبين في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي.
 

أستراليا أمريكا كوفيد-19 المحيطين الهندي والهادئ

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