الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بالحوامدية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عثر أهالي مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، على جثة طفل رضيع ملقاة وسط القمامة فتم إبلاغ الشرطة ونقل الجثة للمستشفى.

العثور على جثة رضيع

تلقت شرطة  النجدة إخطارا يفيد العثور على جثة رضيع والحبل السري مربوط، وسط أكوام من القمامة بجوار التأمين الصحي بمدينة الحوامدية، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لبيان ملابسات الحادث. 

وأشارت التحريات الأولية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن الجثة لطفل حديث الولادة تم التخلص منه وسط القمامة، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والتوصل لهوية الشخص الذي تخلص من الطفل إضافة إلى مراجعة مستشفيات المنطقة لتحديد حالات الولادة في الساعات الأخيرة.

كما يتولى فريق البحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة للمباحث فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

الحوامدية جثة طفل رضيع القمامة غرفة النجدة

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