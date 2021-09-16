الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مزارع بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

طلق ناري
طلق ناري

شهدت قرية دبنون التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة أثر قيام شقيقين بإطلاق أعيرة نارية على مزارع بجوارهم، مما أدى إلى إصابته بالقدم اليسرى مع وجود سحجات متفرقة بالجسم، نُقل المصاب إلى مستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول مزارع للمستشفى العام مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى، إثر ادعاء اعتداء من آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، بالفحص تبين إصابة "عبد اللطيف ا ع" 31 سنة مقيم بناحية عزبة دبنون دائرة المركز، وبسؤال المجنى عليه أتهم " ع ح ع " تاجر مواشى، وشقيقة "ع ح ع" فلاح وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة. 

 

 

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