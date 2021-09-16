لينك نتيجة قرعة مقابر الجيزة 2021.. وطرق السداد

نتيجة قرعة مقابر الجيزة 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تصدرت القائمة البحثية منذ إعلان أسماء الفائزين في القرعة التي أجرتها محافظة الجيزة خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موقع ومساحات الجبانات المعروضة في القرعة وأسعار وطرق السداد.

لينك نتيجة قرعة مقابر الجيزة 2021

أعلن اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة مساء أمس عن أسماء الفائزين في القرعة العلنية الإلكترونية ممن انطبقت عليهم الشروط المعلن عنها والتي أجرتها المحافظة لتخصيص جبانات جاهزة على المواطنين المتقدمين للحصول عليها خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 39 يوليو والكائنة في قطاع "ب" بطريق الفيوم.

وأوضحت المحافظة أنه على الفائزين في القرعة واللذين تم إعلان أسمائهم من خلال هذا الرابط ( من هنا) التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد واستلامها من خلال لجنة رسمية يتم تشكيلها لفحص أوراق المتقدمين والتأكد من توافر شروط السن والتخصيص ومحل الإقامة قبل التسلم.

مساحات جبانات الجيزة المعروضة في القرعة الإلكترونية

تنهى حاليا محافظة الجيزة إجراءات تسليم عدد 4368 جبانة جاهزة بقطاع "ب" الكيلو 47 بطريق الفيوم بمساحة 21.66 مترا والتي تم إعلان أسماء الفائزين بها من خلال القرعة العلنية الإلكترونية حيث بلغ عدد المتقدمين 4673 مواطنا للحصول على 3962 جبانة عادية فيما تقدم 915 مواطنا للحصول على 406 جبانات مميزة، حيث جاءت الأفضلية وفقا لسن المتقدم وعدم حصول المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ( الأم، الأب، الزوجة، الأولاد) قرار بتخصيص جبانات من قبل ممن تقدمهم المحافظة للمواطنين وفقا للشروط المعلنة.

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أسعار جبانات الجيزة وطرق السداد

نتيجة قرعة مقابر الجيزة 2021 وأسعارها وطرق السداد التي اعتمدتها محافظة الجيزة من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة حيث تم تسعير المدافن المميزة بـ80 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع فيما تم تسعير المدافن العادية بـ65 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع فيما يتم السداد على 4 أقساط ربع سنوية وفي حالة التخلف عن السداد يتم إلغاء قرار التخصيص وسحب المدفن المستلم.