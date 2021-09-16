بدء تحضيرات ومعاينات «هجمة مرتدة 2» لبدء التصوير في وقت مبكر

بدأ المخرج أحمد نادر جلال خلال الأيام الماضية التحضيرات النهائية لتصوير الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة المقرر أن يقف على بطولته الفنان أمير كرارة بعد تقديم الفنان أحمد عز للجزء الثاني من المسلسل المخابراتي الذي حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة الفنانة هند صبري والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان هشام سليم.

واتفق المخرج مع المؤلف باهر دويدار على كل الخطوط العريض للعمل وبالفعل بدأ ترشيحات طاقم العمل الجديد وكان مرشحا أن يتوجد الفنان إياد نصار في العمل ولكن تقرر أن يكون صاحب الدور فنان آخر في العمل نتيجة انشغاله بأعمال متعددة ويحتاج العمل للتركيز والتفرغ خلال الفترة القادمة.

ويدخل الفنان أمير كرارة التصوير في وقت مبكر هذا العام للانتهاء من التصوير قبل التواجد تحت ضغط الوقت خلال شهر رمضان القادم ومن المقرر الانتهاء من اختيار طاقم العمل خلال الفترة القادمة ويدخل على العمل عدد كبير من النجوم وتعلن التفاصيل خلال الأيام القادمة بالتزامن مع اقتراب تصوير الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة الذي يراهن صناعه عليه خلال رمضان القادم.

مسلسل هجمة مرتدة يعد من الأعمال المهمة، والتي ناقشت خلال الموسم الرمضاني الماضي أحد العمليات من ملفات المخابرات العامة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة الجزء الأول

مسلسل "هجمة مرتدة" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.