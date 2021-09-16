المتهم بالتحرش بفتاة في وسط البلد: «رفضت تركب معايا العربية»

تباشر نيابة بولاق الدكرور التحقيق مع متهم بالتحرش الجنسي والضرب على فتاة في الشارع بمنطقة وسط البلد، وطلبت النيابة تفريغ محتوى الكاميرات في مكان الحادث وتحريات المباحث، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم الذي قال في أقواله في محضر الضبط أنه كان معجب بالفتاة لذلك قرر معاكستها والتعرف عليها، وعندما أصرت على الرفض ثارت حفيظته ما دفعه للتعدي عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس، قد تمكنت من القبض علي الشاب المتهم بالتحرش والتعدي بالضرب على فتاة بمنطقة وسط القاهرة.

تفاصيل التعدي على “يوستينا” بالضرب في وسط البلد

البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من فتاة، لتعرضها للتحرش الجنسي، وضربها أمام المارة، وخلال قيامه بالتعدي على الفتاة، لامس الشاب المتهم بالتعدي منطقة حساسة بجسد الفتاة التي تدعى "يوستينا"، وواصل التعدي عليها وأصابها في وجهها إصابات بالغة، وعلي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان الحادث، وتم القبض علي الشاب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

وقالت “يوستينا” خلال فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها أثناء مرورها من شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيًا، وبسبب رفضها مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، نهرته وطالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها لحال سبيلها، لكنه رفض وأصيب بحالة غضب ذلك خرج على إثرها من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها.

وأشارت يوستينا، إلى أن المتحرش ضربها في مكان إجراء عملية جراحية في وجهها وسدد لها ضربات موجعة في جسدها بأكمله، ما سبب لها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، وأنقذها منه المارة بشارع 26 يوليو، وقالت خلال فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي وتداوله الكثير من المستائين من الشاب، مضيفة: “أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربه لي، وبعد مدة الناس اتلمت وانقذوني من إيده بصعوبة كل ده علشان رفضت أركب معاه العربية”.