إطلاق أول رحلة فضائية بطاقم كامل من المدنيين تستغرق تلاثة أيام

انطلقت من ولاية فلوريدا الأمريكية سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس" تحمل مليارديرًا في مجال التجارة الإلكترونية وثلاثة موطنين أقل ثراء اختارهم لمشاركته في أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل، وفقًا لـ"فرانس برس".

وانطلقت الرحلة التي تقل المجموعة التي تتألف من أربعة من هواة السفر للفضاء، بقيادة الأمريكي جاريد إيزاكمان، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس"، ورئيسها التنفيذي، أمس الأربعاء في الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0003 اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وفي بث لعملية الإطلاق، ظهر إيزاكمان (38 عامًا) وزملاؤه من أفراد الطاقم، شيان بروكتور (51 عامًا) وهايلي أرسينو (29 عامًا)، وكريس سيمبروسكي (42 عامًا)، وهم مثبتون في المقصورة المضغوطة لكبسولة من نوع "كرو دراجون" ذات اللون الأبيض اللامع التابعة لسبيس إكس والتي أُطلق عليها اسم "ريزيليانس"، ويرتدون ملابس الفضاء ذات اللونين الأسود والأبيض.

طافت الكبسولة في سماء فلوريدا على متن صاروخ من صواريخ "فالكون 9" التي تنتجها الشركة القابل لإعادة الاستخدام وزُودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة.

ويقول مسؤولو المهمة إن من المتوقع أن تستغرق الرحلة، وهي أول رحلة مأهولة إلى المدار لا تقل أي رواد فضاء محترفين، نحو ثلاثة أيام منذ لحظة الإطلاق حتى عودتها.

وهذه هي الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة لسبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وتمثل قفزة تحقق له السبق على المنافسين الذين يقدمون أيضًا رحلات على سفن تحملها الصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين في دفع المال مقابل الاستمتاع والمفاخرة بالقيام برحلات للفضاء.

وهذه هي الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة لسبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وتمثل قفزة تحقق له السبق على المنافسين الذين يقدمون أيضا رحلات على سفن تحملها الصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين في دفع المال مقابل الاستمتاع والمفاخرة بالقيام برحلات للفضاء.