الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ 200 مليون جرعة من اللقاحات للبلدان الفقيرة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبى سيتبرع بـ 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للبلدان المنخفضة الدخل، وهو ما يعنى أنه سيتبرع بأكثر من ضعف تعهداته الحالية.

وقالت رئيسة المفوضية، فى خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية :"أعلن أن المفوضية الأوروبية ستضيف تبرعا جديدا يبلغ 200 مليون جرعة إضافية حتى منتصف العام المقبل، هذا استثمار تضامنى، وهو أيضا استثمار فى الصحة العالمية".

وأقرت فون دير لايين بالتباين الذى ظهر بين الدول المتقدمة اقتصاديا مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية التى لقحت حتى الآن غالبية سكانها ضد فيروس كورونا، والدول الفقيرة التى تكافح للحصول على لقاحات.

وأشارت إلى أنه "مع إعطاء أقل من 1% من الجرعات العالمية فى البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن حجم عدم المساواة ومدى الإلحاح واضحان".

كما أشادت فون دير لايين بحملة التحصين فى الاتحاد الأوروبى والتى لقح بموجبها أكثر من 70% من سكانه البالغين بشكل كامل.

وأشارت إلى أن أوروبا بذلت جهودا أكثر من أى منطقة أخرى لإرسال لقاحات إلى دول أخرى ، لافتة إلى أن نصف اللقاحات المنتجة على أراضيها والبالغ عددها 1,4 مليار، تم تصديرها إلى الخارج.

ومن المقرر أن تضاف الجرعات الإضافية التى أعلنتها فون دير لايين إلى 250 مليون جرعة كان قد وعد الاتحاد الأوروبى بتقديمها إلى بلدان فقيرة، خصوصا فى إفريقيا

من جانبها، ذكرت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" ، أن إجمالى الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة الأفريقية بلغ 8 ملايين و80 ألف إصابة والوفيات 205 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالى المتعافين 7 ملايين و385 ألف إصابة منذ بدء جائحة كورونا.