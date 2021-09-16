قراصنة يسرقون نتائج 1.4 مليون اختبار لكورونا فى فرنسا

قال مسؤولون، إن قراصنة استهدفوا دائرة الصحة العامة في منطقة باريس الكبرى، وسرقوا نتائج 1.4 مليون اختبار لفيروس كورونا.



وتم تقديم شكوى جنائية إلى المدعى العام، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحية بمستشفيات باريس في وقت أمس الأربعاء.



وأثر الهجوم على منطقة تُخزن فيها بيانات مختبرية لنقلها إلى شركات التأمين الصحي والسلطات الصحية لتتبع المخالطين.



كما أثرت البيانات المسروقة على أشخاص من منطقة باريس الكبرى تم اختبارهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا في الصيف، وشمل ذلك أسماء المتضررين ورقم تأمينهم الصحي ونتائج الاختبار.



وكشفت التحقيقات الأولية عن نقطة ضعف في نظم تخزين البيانات في النظام الصحي، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن مصدر الهجوم وخلفيته، واعتذرت الهيئة الصحية للمتضررين من القرصنة، قائلة إنه سيتم إبلاغهم بشكل فردي.

وكانت أعلنت السلطات في فرنسا تطبيق إلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأربعاء، على 2.7 مليون شخص، يعملون في المجال الصحي في المستشفيات ودور التقاعد ومقدمي الرعاية والمساعدين في المنازل ورجال الإطفاء وعمال الإسعاف.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، قد أعلن منذ شهرين تطبيق إلزامية التطعيم على نظام الرعاية الصحية بأكمله بالمعنى الأشمل اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.

وأضافت القناة أنه تم تحذير المخالفين أولئك الذين لن يحصلوا على اللقاح، بأنه لن يكون بإمكانهم ممارسة نشاطهم وذلك وفقًا لقانون 5 أغسطس الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

