الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا ستستحوذ على صواريخ كروز أمريكية من طراز توماهوك

صواريخ كروز أمريكية
صواريخ كروز أمريكية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، أنّ بلاده ستستحوذ على صواريخ كروز أمريكية بعيدة المدى من طراز توماهوك، في خطوة تصبّ في إطار مساعيها الرامية لتعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.


وقال "موريسون"، للصحفيين في كانبيرا: "سنعزّز قدراتنا على الضربات البعيدة المدى، بما في ذلك بصواريخ كروز من طراز توماهوك ستزوّد بها مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة هوبارت، وبصواريخ جوّ-أرض للمواجهة المشتركة الممتدّة المدى سيتزوّد بها سلاح الجوّ الملكي الأسترالي".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن شراكة جديدة، تعرف اختصارا باسم "أوكوس"، ستسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.


وقال القادة إن الجزء الأول من الاتفاقية الأمنية التاريخية سيشهد جهدًا ثلاثيًا لمدة 18 شهرًا " لتحديد المسار الأمثل " لحصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.


وستشهد الخطة إلغاء عقد مثير للجدل لبناء 12 غواصة فرنسية التصميم. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 90 مليار دولار أسترالي (66 مليون دولار أمريكي).


وفازت شركة "نافال جروب" وهي شركة فرنسية تملك معظمها الدولة وتعمل في مجال الدفاع والطاقة بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.


وكانت المفاوضات المطولة حول العقد النهائي مثيرة للانقسام، بل وألقت بالشك على الصفقة بسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج، ولكن تم توقيع عقد في أوائل عام .2019


وكان موريسون وجونسون وبايدن قالوا في بيان مشترك إن الخطة تهدف إلى البناء على برامج الغواصات الأمريكية والبريطانية "لجلب قدرة أسترالية إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".


وقال موريسون إن الخطة ستشهد بناء الغواصات في أديلايد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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